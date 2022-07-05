Лондон, 5 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Британская армия оснащена настолько плохо, что в случае конфликта с Россией боеприпасов ей хватит на пару дней. Об этом пишет обозреватель Эдвард Лукас в колонке The Times.

U.S. Army Британские военные

По его словам, война с Россией обернётся для каждого британского солдата кошмаром. Подробности строго засекречены, утверждает Лукас, но, вероятно, не для России. Общая картина мрачна — ясно, что для выполнения «основной военной задачи» Британии не хватит оснащения и боеприпасов.

Автор ссылается на заявление отставного генерала Бена Ходжеса, командовавшего американскими войсками в Европе. Ранее он сообщил членам парламента, что британская армия получила «все важные боеприпасы» примерно за восемь дней в ходе учений Warfighter в 2021 году.

На минувшей неделе, добавляет Лукас, на конференции по сухопутным боевым действиям было заявлено, что британским военным «при российской скорострельности» артиллерийских снарядов хватит только на два дня.

«Россия знает, что десятилетия самоуспокоенности и сокращения расходов оставили британские силы плохо оснащёнными», — говорится в статье.

Читайте также: The Guardian: готовность противостоять РФ может стать уязвимым местом НАТО