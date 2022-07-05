Сеул, 5 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 279 человек. Об этом 5 июля сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 5 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 069 758 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 466 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 631 487 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 1937 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 377 504 человека.

Среди лиц старше 60 лет четвертую дозу вакцины получили 8220 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 18 147 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 413 997.

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