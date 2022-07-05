Донецк, 5 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Женщина 1980 года рождения погиба в Донецке в результате обстрела со стороны украинских формирований. Об этом 5 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в личном телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Он рассказал, что в Донецке в результате обстрела Киевского района погибла женщина 1980 года рождения. Также получили ранения мужчина 1989 года рождения и женщина 1959 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска несколько раз обстреляли Донецк утром 5 июля.