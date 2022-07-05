Брянск, , 10:55 — REGNUM На всех семи официальных пляжах в Брянске запрещено купание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе городской администрации.

Купаться запрещено Victor Mikhalev

Запрет введён Роспотребнадзором по результатам оценки лабораторных испытаний проб воды — на всех пляжах выявлено несоответствие гигиеническим нормативам. Несмотря на временное ограничение купания, на всех официальных площадках ежедневно продолжают дежурить спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, первые пять пляжей закрыли 30 июня.

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