Брянск, 5 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. На всех семи официальных пляжах в Брянске запрещено купание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе городской администрации.

Victor Mikhalev Купаться запрещено

Запрет введён Роспотребнадзором по результатам оценки лабораторных испытаний проб воды — на всех пляжах выявлено несоответствие гигиеническим нормативам. Несмотря на временное ограничение купания, на всех официальных площадках ежедневно продолжают дежурить спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, первые пять пляжей закрыли 30 июня.