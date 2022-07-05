Ставрополь, 5 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено два уголовных дела о легализации денежных средств в особо крупном размере. Его фигурантом стал экс-председатель СППК «Новокавказский», бывший депутат краевой думы, сообщили 5 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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«В настоящее время уголовное дело соединено с уголовным делом, ранее возбужденным в отношении подозреваемого по факту мошенничества и легализации денежных средств», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Из подробностей совершенного преступления известно, что в 2019 году подозреваемый получил от местного минсельхоза субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. Оборудования на эти деньги он приобретать не стал, а полученную субсидию на сумму более 20 млн рублей переправил на счета иных организаций, легализовав таким образом бюджетные денежные средства.

В СКР не уточняется имя депутата, однако ранее сообщалось, что самый молодой парламентарий Ставрополья Владимир Дорошенко был задержан в марте 2021 года по подозрению в даче взятки в размере 1 млн рублей сотрудникам ФСБ за прекращение проведения проверки по факту хищения денежных средств гранта. Деньги были выделены на развитие сельхозкооператива, который он возглавлял. По приговору суда за это преступление Дорошенко был отправлен в колонию строгого режима на семь лет. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 2 млн рублей.