Молдавия, , 10:53 — REGNUM Стоимость природного газа на мирровом рынке, скорее всего, продолжит расти, поэтому нельзя тянуть с повышением тарифов в Молдавии. Об этом в эфире телеканала TV8 заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Цена на газ

От отметил, что в действующем тарифе заложена закупочная цена за 1 тыс. кубометров, которая в июле примерно на $300 ниже реальной, а в августе разрыв будет ещё больше. Потребители газа уже задолжали компании примерно $4 млн и эта сумма, при отказе повысить тариф будет расти.

«У нас два решения — одно плохое, другое — очень плохое. Плохое решение — мы повышаем тариф, ещё хуже решение — повышаем его и копим новые долги. Почему я говорю, что это ещё хуже, потому что сейчас повышенный тариф, у граждан меньше счета, так как расход газа небольшой и люди не будут сильно ощущать повышение. А осенью, если у нас будет ещё больший тариф на газ, плюс проблема с текущими долгами, думаю, у нашего населения возникнет очень большая проблема с возможностью платить по счетам», — сказал Чебан.

Ранее компания «Молдовагаз» запросила повысить с 1 июля тариф на газ с 18,6 леев до 24 леев (с 54 до 70 рублей) за кубометр. Пока правительство не согласовало повышение.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии плавающей и зависящей от цен в Европе. После этого цена российского газа для республики выросла в несколько раз.