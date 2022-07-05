Донецк, 5 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с ВС России за сутки уничтожила две установки РСЗО «Ураган», три «Града» и более 60 украинских боевиков. Об этом 5 июля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО «Ураган», три БМ-21 «Град», пять грузовых автомобилей и более 60 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что также были подавлены три огневые точки противника в районах Авдеевки, Невельском и Желанном.