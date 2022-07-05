Москва, , 10:52 — REGNUM Калининградская область, как наименование, очевидная часть советского наследия, поэтому в вопросе её переименования торопиться не стоит, считает заведующий кафедрой туризма Московского государственного университета спорта и туризма, кандидат социологических наук Алексей Коршунов. «Эта область — регион-трофей, полученный Советским Союзом в результате Победы в Великой Отечественной войне. Считаю, что сегодня пересматривать это наследие несвоевременно и даже вредно», — заявил 5 июля корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, если и обсуждать переименование, то предлагать нужно какое-то глубоко осмысленное и обоснованное название, а уже озвученные варианты побуждают пока только к новым дискуссиям.

Он обратил внимание, что идеи о переименовании Калининградской области периодически возникают в общественном дискурсе, и в регионе, и в Москве. «Любое переименование требует ресурсов для изменения всех названий, пусть небольших, но требует. Точно ли нам сегодня некуда направить эти ресурсы? Это риторический вопрос, — добавил Коршунов. — За последние годы много сил и средств вложено в брендирование и позиционирование Калининградской области. Переименование потребует сравнительных или даже больших усилий, чтобы сохранить и развивать индустрию туризма и гостеприимства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край. Также он считает необходимым на фоне угрозы блокады Калининградской области подумать о придании нового статуса Калининградской области, имеющей для России стратегическое значение.

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