Саракташ, Оренбургская область, 5 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области жителю райцентра Саракташ предъявлено обвинение в покушении на убийство пяти человек, сообщили 5 июля в СУ СКР по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

По версии следствия, мужчина поссорился с компанией. Утром 2 июля 2022 года с целью убийства, оренбуржец управляя автомобилем, сбил пятерых человек возле магазина на улице Мира в посёлке. После этого злоумышленник скрылся. Пострадавшим людям потребовалась госпитализация.

По факту покушения на убийство пяти человек возбудили уголовное дело. Фигурант заключён под стражу. Изъята видеозапись обстоятельств совершения преступления.