Донецк, , 10:51 — REGNUM Вооружённые украинские формирования в течение 15 минут подвергли обстрелам три населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Уточняется, что в 09:40 (совпадает с мск) украинские нацисты выпустили по Новобахмутовке 10 неуправляемых авиационных ракет калибра 80 мм без использования авиации.

Кроме того, добавляется, что в 09:45 ВСУ обстреляли Доломитное, выпустив по нему шесть мин калибра 120 мм и в 09:55 выпустили по Озеряновке четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Станично-Луганский район ЛНР выехали 27 медиков Волгоградской области. Они будут оказывать плановую медицинскую помощь жителям подшефного региона.