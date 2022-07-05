Село Нижняя Синячиха, Свердловская область, 5 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Обвиняемый в покушении на убийство 11-летней девочки житель Нижней Синячихи Свердловской области Сергей К. останется в СИЗО до 22 августа. Такую меру пресечения ему утвердил Свердловский облсуд, сообщает пресс-служба инстанции.

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Ранее эту меру ему избрал суд Алапаевска. Это произошло 25 июня. Но гражданин подал апелляционную жалобу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня он выстрелил девочке в голову. При этом, по его словам, это произошло случайно.