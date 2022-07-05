Краснодар, 5 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 193 выпускника школ сумели набрать 100 баллов при сдаче единого государственного экзамена. Об этом сообщили 5 июля в пресс-службе администрации края.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«В этом году у нас в крае 193 стобалльника по ЕГЭ! Семь из них набрали максимум баллов сразу по двум предметам», — прокомментировал итоги ЕГЭ в региону губернатор Вениамин Кондратьев.

Выпускник школы №12 Белоглинского района получил 100 баллов сразу по трём предметам — русскому языку, математике и информатике. 70 выпускников набрали 100 баллов по русскому языку, 48 — по химии и 42 — по литературе.

Всего в основной период сдачи ЕГЭ экзамен сдавали около 26,5 тысячи человек, в том числе около 23 тысяч выпускников. Для сдачи ЕГЭ работало 134 пункта на базе общеобразовательных организаций, задействовали около 17 тысяч педагогов. Итоги экзаменационной кампании в целом будут подведены во второй половине июля.