Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 5 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Полпред президента Рф в ДФО Юрий Трутнев вручил 5 июля семье из Хабаровского края орден «Родительской славы».

Educateur-rouen.fr Многодетная семья

Указом президента РФ Владимира Путина за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей государственной награды удостоены Владимир и Лилия Любушкины из Комсомольска-на-Амуре.

Семье Любушкины- 28 лет, воспитывают семь дочерей. У двоих из детей уже есть собственные семьи.