Донецк, 5 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Доломитному и Киевскому району Донецка. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 10:25 с позиций в Курдюмовке артиллеристы ВСУ обстреляли посёлок Доломитное, выпустив десять снарядов калибра 152 мм.

В 10:30 из Первомайского был открыт огонь по Киевскому району Донецка, выпущено десять снарядов калибра 155 мм.