Магадан, 5 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Магаданской области появилась новая гостиничная компания — ООО «Бухта Нагаева», владельцами которой являются корпорация развития Магаданской области и АО «Корпорация Туризм. РФ», созданное два года назад по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Johannes Rohr Окружающий ландшафт Магадана

Компания с основным видом деятельности — гостиницы и прочие места для временного проживания была зарегистрирована 16 мая 2022 года и прописана в Магадане. Руководит ею Денис Морозов, который также является руководителем АО «Корпорация развития Магаданской области», где 100% доли принадлежит Магаданской области. Доля корпорации в активе — 51%. А у АО «Корпорация Туризм. РФ» — 49%.

Единственным акционером туристической корпорации числится Росимущество.

Напомним, помимо этого, в конце июня 2022 года АО «Корпорация развития Магаданской области» и АО «Колымская горнорудная компания» подписали инвестсоглашение, затрагивающее сферу добычи меди.

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