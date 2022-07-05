Уфа, 5 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров намерен наградить сотрудников, работа которых позволила региону вновь занять первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики субъектов Российской Федерации. Об этом он сообщил 5 июля на совещании в республиканском правительстве.

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Хабиров напомнил, что в прошлом году Башкирия также была первой в этом рейтинге.

«Мы ставили задачу сохранить это место. И нам всем это удалось. Это важный показатель», — заявил Хабиров.

Он поблагодарил членов правительства, глав муниципалитетов за эффективную работу.

«За два показателя — эффективность промполитики и инвестиционной привлекательности — представляйте мне наградные листы. Я с удовольствием людей награжу, которые к этому имеют прямое отношение», — сообщил глава региона.

Хабиров напомнил, что за пять месяцев 2022 году индекс промышленного производства в Башкирии составил 106,2% (в России этот показатель составляет 102,8%, в Приволжском федеральном округе — 102%).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия вновь стала первой по эффективности промышленной политики.