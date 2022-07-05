Москва, , 10:45 — REGNUM Олимпийский чемпион Артур Далалоян не примет участия в Кубке России по спортивной гимнастике, который пройдёт в Калуге. Об этом 5 июля сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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«Артур не примет участия в Кубке России по медицинским показаниям», — сказала Родионенко.

По словам тренера, гимнаст принял решение сняться с турнира из-за недостаточной подготовки в связи с болезнью. Родионенко добавила, что Далалоян планирует выступить только с показательными упражнениями.

Кубок России по спортивной гимнастике состоится в Калуге с 6 по 10 июля.

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