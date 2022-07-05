Донецк, , 10:45 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел населённых пунктов Озеряновка и пантелеймоновка. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Оба удара были нанесены с позиций в посёлке Новгородское. В 9:30 по Пантелеймоновке и в 9:55 по Озеряновке было выпущено по пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел посёлка Доломитное.