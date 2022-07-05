Bloomberg назвал живущих дома у европейцев «друзей» Путина
Вашингтон, 5 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Европейцы должны отказаться от старой бытовой техники для экономии электроэнергии, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
Александр Погожев ИА REGNUM
Старую бытовую технику ждёт переработка
«Ваш старый холодильник — друг (президента России) Владимира Путина. Выбросьте его», — призвал Блас.
Он уточнил, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа, поскольку большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, а его лучше сохранить на зиму.
Напомним, ранее британская газета Financial Times сообщила, что стоимость электроэнергии в странах Европы обновила исторические максимумы.
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