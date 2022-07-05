Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM В Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников заключили соглашение о создании наземного метро. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

Железнодорожные пути

Наземное метро позволит создать транспортный каркас агломерации. Оно свяжет Екатеринбург, Первоуральск, Ревду, Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Березовский, Сысерть и Арамиль. В ходе встречи также было заключено соглашение о создании Новокольцовского маршрута. Железная дорога соединит 15 остановочных пунктов, в том числе Деревню Универсиады, «Екатеринбург-ЭКСПО» и аэропорт «Кольцово». Маршрутом смогут пользоваться 17 млн человек в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свердловский и челябинский губернаторы Евгений Куйвашев и Алексей Текслер подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта. Между городами начнут курсировать «Орланы», которые могут развивать скорость до 120 км/ч.