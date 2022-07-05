Челябинск, 5 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Советском районе Челябинска полицейские изъяли немаркированную табачную продукцию на общую сумму почти 4,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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81 коробку нашли в торговом боксе и автомобиле «Пежо Боксер». Под подозрение попал бизнесмен 1967 года рождения. Эту продукцию он собирался продавать.

Теперь ему может грозить шесть лет колонии. Суда он ждёт под подпиской о невыезде.