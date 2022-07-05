Остуни, Италия, 5 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Суд принял решение освободить режиссёра и сценариста Пола Хаггиса из-под домашнего ареста в отеле в Остуни (Италия). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Режиссёра освободили на время, пока прокуратура решает, продолжать ли расследование по делу о предполагаемом насилии. Однако Хаггис до сих пор находится в Италии.

ИА REGNUM напоминает, что 19 июня 2022 года Пола Хаггиса задержали в Италии по подозрению в изнасиловании. По версии следствия, продюсер якобы принудил женщину к сексуальным отношениям, после чего оставил её в аэропорту Бриндизи.