Волгоград, 5 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Станично-Луганский район ЛНР выехали 27 медиков Волгоградской области. Они будут оказывать плановую медицинскую помощь жителям подшефного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе областной администрации.

https://www.volgograd.ru Волгоградкие медицинские поезда

Специалисты ведущих волгоградских клиник проедут по всем 49 населённым пунктам района, где проживают порядка 44,5 тысячи человек. В составе медицинских поездов кардиологи, эндокринологи, рентгенологи, гинекологи, травматолог, отоларинголог, рентген-лаборанты. Три группы медиков займутся обследованием жителей отдалённых населённых пунктов, ещё одна бригада окажет специализированную медпомощь и проведёт диспансеризацию в центральной районной больнице Станицы Луганской.

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградская область взяла шефство над районом в конце июня 2022 года.