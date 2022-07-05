Хабаровск, 5 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. На совместном заседании с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым 5 июля в Хабаровске полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поднял вопрос реконструкции пограничных переходов — из 80 функционируют лишь 58, большинство в ненормативном состоянии, а сроки реконструкции затянуты.

Tvnet.lv Граница

Читайте также: Патрушев предложил создать ТОР на Большом Уссурийском острове

По словам Трутнева, ответственность должен нести Минтранс, он очевидно не справляется с координацией модернизации переходов, что ставит под вопрос возможности России масштабной торговли со странами Азии.

«Здесь надо наводить порядок. Считаю, что решение вопросов транспортировки экспортно-ориентированных грузов сегодня является важнейшей задачей для развития экономики страны. Оно обеспечит устойчивость в условиях санкционного давление», — сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым 5 июля обсудили развитие Большого Уссурийского острова и строительства грузопассажирского перехода в Китай.