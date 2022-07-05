Орск, Оренбургская область, 5 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области возбудили уголовное дело по факт у жестокого избиения девушки бывшим супругом, сообщили 5 июля в пресс-службе УМВД по региону.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

По данным ведомства, заявление об избиении в дежурную часть полиции поступило от подруги жертвы насилия. В ходе проверки установлено, что между девушкой и экс-мужем возник конфликт. Мужчина нанес девушке удары, от чего та лишилась зубов. У орчанки повреждена губа. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные телесные повреждения расцениваются как повлекшие лёгкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсети появилось видео, где девушка утверждала, что стал жертвой насилия со стороны бывшего мужа. Она демонстрировала свое лицо до избиения и после него. Орчанка сказала, что мужчина выбил ей четыре зуба, а на лице теперь будет шрам. Происшествие вызвало резонанс.