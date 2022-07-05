Донецк, 5 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел посёлка Доломитное. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 9:05 с позиций в Новолуганском был открыт огонь из миномёта. По Доломитному выпущено четыре мины калибра 120 мм.

В 9:25 из Зайцево Северное работала артиллерия, боевики выпустили семь снарядов калибра 122 мм.