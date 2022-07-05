Кабул, 5 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Из-за повышения цен на топливо в Афганистане пришлось поднять плату за проезд с 20 до 30 афгани, а в маршрутных такси — с 10 до 15 афгани. Об этом газете «8 Сбох» сообщил один из водителей Кабула.

(сс) Masoud Akbari Кабул

В то же время некоторые жители афганской столицы жалуются на повышение стоимости проезда на городском транспорте. Один из жителей Кабула говорит, что нищета и бедность растут день ото дня, и люди не могут платить проезд больше, чем обычно.

Ранее, во время первого раунда вспышки коронавируса, стоимость проезда в Кабуле беспрецедентно выросла из-за запрета на движение транспорта.