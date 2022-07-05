Новочеркасск, Ростовская область, 5 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Ростовской области 19-летний водитель, лишённый права вождения транспортом, насмерть сбил пешехода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент случился утром 4 июля на проспекте Баклановском в Новочеркасске. Водитель Volvo XC90, по предварительным данным, сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался.

Известно, что за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КРФ об АП) предполагаемый виновник ДТП был ранее лишён водительских прав.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.