Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Бывший сотрудник ДПС ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга предстанет перед судом за избиение девушки-оперативника уголовного розыска в одном из отделов полиции, в ходе которого потерпевшей сломали руку. Экс-гаишник обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом 5 июля сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ysia.ru Прокуратура

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ДПС Александра Колесникова. Ему выдвинули обвинение в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

По данным следствия, в ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года Колесников в ходе конфликта применил физическую силу в отношении девушки в отделе полиции. Это привело к закрытому оскольчатому перелому левой плечевой кости в нижней трети со смещением отломков. Потерпевшей стала сотрудница угрозыска, находившаяся при исполнении своих служебных обязанностей.

Вину в содеянном Колесников не признал. Его дело направят на рассмотрение по существу в Василеостровский районный суд.

Напомним, что экс сотрудника ДПС отправили под домашний арест на на время следствия. Колесников, его напарник по наряду в тот день, а также пострадавшая девушка-оперативник, допустившая нецензурную брань и физическое воздействие на полицейских, были уволены из органов внутренних дел.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что конфликт между тремя сотрудниками органов внутренних дел, находящимися при исполнении служебных обязанностей, произошел в дежурной части 37 отдела полиции в Василеостровском районе города. Судя по записям камер наблюдения, в ходе словесного конфликта 24-летняя женщина — оперуполномоченный уголовного розыска — толкнула несколько раз одного из «гаишников» в грудь. После чего тот швырнул ее в стену, о которую она ударилась головой и спиной. Затем сотрудник ГИБДД повалил женщину на пол лицом вниз и рывком завёл ей руки за спину, причинив физическую боль и закрытый перелом левой плечевой кости.