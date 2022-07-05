Иркутск, , 10:39 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 5 июля известило о розыске похитителя детского электромобиля Mercedes-Benz. Злоумышленник «угнал» машину на электрическом ходу стоимостью 37 тысяч рублей.

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15 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Приморской неизвестный выломал рольставни киоска, откуда достал игрушечную машину и увез ее.

Как пояснил собственник, из восьми машин, которые у него хранились, он не досчитался 2 — черной Mercedes-Benz и зеленой Land Rover Discovery. Вторую, однако, вскоре нашли в кустах и вернули на законную «парковку».

Предполагаемый «угонщик» попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ангарске вынесен приговор мужчине за совершение тяжких преступлений в отношении девушек.

Мужчина действовал по одной схеме: нападал на девушек возле подъезда, угрожая убийством, совершал преступления сексуального характера, после чего забирал их личные вещи — сумки, ювелирные украшения.

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