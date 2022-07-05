Донецк, 5 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Украинские артиллеристы обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 9:20 с позиций в Первомайском украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка. Всего выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР при обстрелах погибли четыре мирных жителя.