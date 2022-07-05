Тюмень, , 10:37 — REGNUM Тюменская область на «Иннопроме-2022» представила развитие индустриальных парков. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Иннопром Пресс-служба Южного горно-металлургического комплекса

«Особый интерес вызвали такие меры господдержки, как 5% кэшбэк за закупки у местных компаний-участников Нефтегазового кластера и проект крупнейшего промышленного технопарка России ДСК-500», — сообщила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самый большой промышленный технопарк в России создают в Тюмени на базе комбината деревянного домостроения ДСК-500, который завершил свою работу более 20 лет назад. Технопарк раскинется на 15 гектарах.

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