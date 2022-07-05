Сеул, 5 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. К 2030 году правительство Южной Кореи намерено увеличить долю АЭС в общем объёме выработки электроэнергии до 30% в рамках усилий по повышению энергетической безопасности и с целью достижения углеродной нейтральности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Известно, что 5 июля кабинет министров Южной Кореи одобрил направления энергетической политики страны, согласно которым власти изменят политику прежнего правительства, направленную на сокращение ядерной энергетики.

Известно, что в 2021 году доля АЭС в общем объёме выработки электроэнергии составила 27,4%.

Согласно новому плану, правительство возобновит строительство третьего и четвертого реакторов АЭС Синхануль, а также продолжит эксплуатацию действующих объектов.

Также власти страны намерены к 2030 году экспортировать не менее десяти АЭС и выделить порядка 400 млрд вон (~$308 млн) на разработку малых модульных реакторов.

Отметим, в настоящее время в Южной Корее в эксплуатации находятся 20 из 24 ядерных реакторов. Предыдущее правительство намеревалось сократить их число до 17 к 2034 году.