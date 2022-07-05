Черкесск, 5 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии состоялся фестиваль горного бега Arkhyz X Run. Его участниками стали около 1200 человек из 70 регионов России, сообщили 5 июля в пресс-службе компании «Кавказ. РФ».

Греческий бег. Чернофигурная амфора. Нью-Йорк, Метрополитен-музей

На выбор спортсмены пробежали дистанции от 500 метров до 118 километров. Прохождение по наиболее длинным маршрутам заняло до двух дней. В самой длинной гонке выиграл бегун из Владивостока Илья Тищенко. Он пробежал дистанцию в 118 километров за 17 часов 28 минут. Среди женщин первой преодолела дистанцию за 20 часов 44 минуты Александра Худякова из Новосибирска.

Как отметил представитель Кавказ. РФ Алексей Митрофанов, данные соревнования рассматривались как спортивный праздник, они не были рассчитаны на профессиональных спортсменов. Бегуны увидели наиболее красивые места Архыза и насладились соревнованиями.