В Пензе задержали грузоперевозчика с крупной партией наркотиков
Пенза, 5 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Пензе задержали жителя Московской области, подозреваемого в распространении наркотических веществ. Как сообщает управление МВД России по Пензенской области, мужчина промышлял преступной деятельностью под видом грузоперевозок.
Автомобиль марки «Газель» под управлением 39-летнего жителя города Видное был остановлен сотрудниками пензенского управления по контролю за оборотом наркотиков. При осмотре салона машины под пассажирским сиденьем обнаружили два пакета с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что изъятое общей массой более 1 кг является наркотическим средством.
Выяснилось, что житель Московского области является оптовым распространителем наркотических веществ. На территории московского региона он забирал бесконтактным путем наркотики, а затем развозил запрещенные средства по трем регионам Поволжья.
Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в 2021 году уменьшилось на 8%.
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