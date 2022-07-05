Пенза, 5 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Пензе задержали жителя Московской области, подозреваемого в распространении наркотических веществ. Как сообщает управление МВД России по Пензенской области, мужчина промышлял преступной деятельностью под видом грузоперевозок.

ru.torange.biz Наркомания

Автомобиль марки «Газель» под управлением 39-летнего жителя города Видное был остановлен сотрудниками пензенского управления по контролю за оборотом наркотиков. При осмотре салона машины под пассажирским сиденьем обнаружили два пакета с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что изъятое общей массой более 1 кг является наркотическим средством.

Выяснилось, что житель Московского области является оптовым распространителем наркотических веществ. На территории московского региона он забирал бесконтактным путем наркотики, а затем развозил запрещенные средства по трем регионам Поволжья.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в 2021 году уменьшилось на 8%.

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