Лос-Анджелес, США, , 10:35 — REGNUM Барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер выписался из больницы в Лос-Анджелесе (США). Об этом 5 июля пишет The Sun, ссылаясь на свой источник.

Трэвис Баркер Цитата из видеоролика на песню Misery Business

«Трэвис выписан и находится дома — он продолжает выздоравливать при поддержке своей семьи», — рассказал инсайдер. Артист в общей сложности пробыл в клинике шесть дней.

ИА REGNUM напоминает, что Трэвиса Баркера госпитализировали 29 июня 2022 года. У музыканта воспалилась поджелудочная железа после сделанной ему колоноскопии.

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