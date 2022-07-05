Лос-Анджелес, США, 5 июля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер выписался из больницы в Лос-Анджелесе (США). Об этом 5 июля пишет The Sun, ссылаясь на свой источник.

Цитата из видеоролика на песню Misery Business Трэвис Баркер

«Трэвис выписан и находится дома — он продолжает выздоравливать при поддержке своей семьи», — рассказал инсайдер. Артист в общей сложности пробыл в клинике шесть дней.

ИА REGNUM напоминает, что Трэвиса Баркера госпитализировали 29 июня 2022 года. У музыканта воспалилась поджелудочная железа после сделанной ему колоноскопии.