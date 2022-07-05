Ульяновск, , 10:35 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, который после доставки в отдел полиции попытался сбежать из здания и напал на правоохранителя. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 38-летний житель одного из посёлков Чердаклинского района. Правоохранители установили, что 11 марта 2022 года он был доставлен в отдел полиции за административное правонарушение — уклонение от прохождения лечения от наркомании.

«[Он] пытался сбежать из здания полиции и нанёс дежурному несколько ударов», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), назначив один год колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении таксиста, признанного виновным в нападении на сотрудника управления Росгвардии. Он получил 2,5 года колонии общего режима.

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