Калининград, 5 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. «Крайние» экономические меры может применить российская сторона, если Евросоюз продолжит блокировать транзит грузов в Калининград. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Антон Алиханов

По его словам, Россия может оказаться сильнее в противостоянии вокруг транзита, но вступать в такое соревнование очень не хочется. Он выразил надежду на благоразумие второй стороны.

«Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее», — сказал губернатор РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз ограничением транзита в Калининград не даёт региону нормально существовать и действует «вражеским образом», также заявил Алиханов.

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