Мазановский район, Амурская область, , 10:42 — REGNUM Мальчик из села Новокиевский Увал в Амурской области утонул в реке Зея. Сначала полицейские нашли на берегу реки его рюкзак, а затем тело ребёнка на дне водоёма обнаружили спасатели, сообщил 5 июля телеграм-канал амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Поиски пропавшего ребенка Ярспас

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Тело мальчика находилось в пятнадцати метрах от берега на двухметровой глубине. Ребёнку было 11 лет.

«С начала купального сезона уже утонуло четыре ребёнка!», — обратили внимание в центре ГЗ и ПБ.

Родителей призывают не разрешать детям купаться без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, 11-летний мальчик ушёл из дома и не вернулся 4 июля. Его рюкзак обнаружили на берегу реки Зея сотрудники полиции.