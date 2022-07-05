Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Вторая группа дорожников из Ленинградской области приступила к работе в подшефном региону городе Енакиево в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 июля в пресс-службе областной администрации.

t. me/drozdenko_au_lo Город Енакиево (ДНР)

Сотрудники дорожных служб приехали на смену своим товарищам, которые трудились на восстановлении дорог Енакиево в июне.

«В общей сложности улицам одного из самых больших населённых пунктов ДНР сейчас помогают возвращаться к мирной жизни 15 специалистов и 10 единиц техники», — уточнили в администрации Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава администрации города Енакиево Роман Храменков 12 июня подписали соглашение о развитии сотрудничества. В первоочередных планах — восстановление дорожной сети и транспортного парка, обновление медицинского оборудования с одновременным ремонтом тех помещений, где оно будет устанавливаться, ремонт коммунальных сетей Енакиево.