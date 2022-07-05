Бузулук, Оренбургская область, 5 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области автомобиль сбил восьмилетнего ребёнка, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП

ДТП произошло на ул. Ленина. Девочка перебегала дорогу перед близко движущейся машиной. Школьнице потребовалась медпомощь. Назначено амбулаторное лечение.

По факту травмирования ребёнка полиция проводит проверку. Известно, что девочка в момент происшествия находилась на прогулке с дедушкой.