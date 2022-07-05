5 июля 2022 | Время чтения 9 мин

Олег Айрапетов, , 17:03 — REGNUM В начале октября 1919 г. угроза Москве становилась все реальнее, 8 октября командовать Южным фронтом был назначен А. И. Егоров. Он вспоминал:

Председатель Реввоенсовета Лев Троцкий на смотре войск фронта в Харькове. 1919

«В эти дни октября 1919 года в окрестностях Орла и Воронежа решались судьбы пролетарской революции».

13 октября Добровольческая армия взяла Орел. 15 октября Южный фронт в очередной раз стал собирать силы для подготовки контрнаступления. Положение было столь сложным, что 13 октября ЦК принял решение снять все, что возможно, со всех фронтов и направить против Деникина. Ленин был исключительно энергичен:

«Ограбить все фронты в пользу Южного».

Общее количество пополнений, направленных на Южный фронт в конце сентября — первой половине октября 1919 года, составило почти 50 тыс. чел. В середине октября в составе фронта было 104 074 штыка, 14 848 сабель, 2765 пулеметов и 607 орудий. В составе Юго-Восточного фронта имелось 51 579 штыков, 6367 сабель, 1651 пулемет и 258 орудий. В составе ВСЮР имелось 63 800 штыков, 48 800 сабель, 2236 пулеметов и 542 орудия. Таким образом, у Красной армии имелось значительное превосходство в живой силе и огневой мощи. К тому же это превосходство увеличивалось. В результате мобилизаций в прифронтовой полосе с 20 октября по 23 ноября Южный фронт получил еще 13 тыс. чел. Цифры не дают полного представления о возможностях сторон.

Обед красноармейцев у костра. 1919

Экономическое положение РСФСР было тяжелейшим. Республика находилась на грани топливной катастрофы. В ходе Мировой войны Россия потеряла контроль над польским углем и промышленностью Риги и Ревеля. С началом Гражданской войны был утрачен контроль над Дальним Востоком, Туркестаном и Уралом. Поставки угля из Донбасса, которые в 1916 году равнялись 1661 млн пудов, в 1918 году упали до 325 млн пудов. Бои в этом районе неизбежно сказались на уровне добычи угля. В январе 1919 года он составил 36 660 тыс. пудов, летом регион попал под контроль Деникина и поставки угля прекратились. Поставки нефти из Астрахани, которые в 1917 году составили 275,3 млн пудов, в 1918 году упали до 61 млн, в 1919-м сошли на нет. Все это не могло не сказаться на металлургии и машиностроении. После того, как Добровольческая армия поставила под контроль Криворожский район, а Урал еще оставался под контролем Колчака, РСФСР лишилась собственного чугуна и стали. Использование резервов дало шанс выйти из кризиса к моменту перелома положения на Южном фронте, но к этому моменту запасы были почти исчерпаны.

После взятия под контроль Урала 3-я армия Восточного фронта была переформирована в 1-ю Революционную армию труда. Она должна была быстро обеспечить сбор продовольствия для городов, сырья для промышленности, проводить рубку леса и заготовку лесоматериалов, проводить восстановительные работы и т.п.

«Работу начинайте и оканчивайте, где возможно, — инструктировал Троцкий, — под звуки социалистических гимнов и песен, ибо ваша работа — не рабский труд, а высокое служение социалистическому отечеству».

Уклонение от рудовой повинности, невыход на работу без уважительных причин, самовольный уход с работы — все это рассматривалось как дезертирство и каралось по решению революционного трибунала. Милитаризация труда стала методом управления промышленностью. Из топливного кризиса выходили, максимально усилив эксплуатацию Подмосковного угольного района. В 1918 году он дал 23,4 млн пудов, в 1919-м — 24,2 млн и в 1920-м — 40 млн пудов. Добыча угля в Кузнецком районе в 1918–1920 гг. колебалась от 55 до 57 млн пудов. Также это не могло не сказаться и на железнодорожном транспорте. Потребление дров здесь выросло с 13,1% в 1913 году до 64,2% в 1920 году. Как результат, выросло количество паровозов, которым требовался ремонт.

«Донецкий уголь должен быть наш». Советский плакат

Положение флота было еще хуже. Потери материальной части, многочисленные, спешные и плохо организованные эвакуации привели к тому, что в начале 1920 года Наркомвоенмор поставил задачу завершить учет имеющегося — более-менее точная информация имелась только по Кронштадту. Весьма тяжелым было и положение с конским составом. В 1914–1917 гг. для нужд армии было изъято 6% всех лошадей (в их числе 28% от всех лошадей, годных для военной службы). С 9 сентября 1918 года Наркомат по военным делам приступил к первой конской мобилизации. Изъятие лошадей нанесло значительный удар по сельскому хозяйству. В 1918–1920 гг. в армию было взято 792 937 лошадей — в 2 раза меньше, чем в Первую мировую войну, но для ослабленной деревни это был весьма чувствительный удар. На покупку лошадей, телег, упряжи и т.п. было потрачено 42 299 031 371 руб. 23 коп., однако компенсировать потери крестьян быстро обесценивавшиеся деньги не могли.

Мобилизационные возможности РСФСР находились на грани возможного. С другой стороны, численность ВСЮР росла крайне медленно и не успевала обеспечить потребности армий Деникина. По мере успехов при наступлении к Москве фронт его армий становился все более слабым. Переходить к обороне для организации тыла он не мог, так как растянутые в нитку войска не могли бы обеспечить прочную защиту занятых территорий, а наступление, на которое делалась ставка, по-прежнему ослабляло идущие на его острие части. Для их усиления командование решило пойти на усиленные мобилизации населения на захваченных территориях и даже на то, чтобы ставить в строй пленных красноармейцев. Все это немедленно сказалось на стойкости частей, которые получали такое пополнение. Деникин надеялся и на создание единого фронта с поляками. Эти надежды оказались ошибочны. Попытки договориться закончились неудачей.

Зато договориться удалось противникам генерала, и эта политика позволила советскому командованию осенью 1919 года сосредоточить против ВСЮР значительные силы. Успешные действия конницы Деникина и накопленный опыт борьбы с ней подвели красное командование к идее создания собственной стратегической конницы. Еще 11 сентября Троцкий призвал к её созданию. На Южном фронте весьма успешно проявил себя С. М. Буденный, командовавший 1-м Конным корпусом. Ему удалось нанести несколько чувствительных поражений противнику. Началось укрупнение кавалерийских соединений Красной армии, в октябре в корпус Буденного были переданы конная бригада, дивизия и конная группа 8-й армии. На базе бригады Червонного казачества В. М. Примакова была сформирована 8-я кавалерийская дивизия. Начиная с 16 октября на центральном участке Южного фронта под Кромами начались тяжелые бои, в которых с обеих сторон были задействованы лучшие части.

Бойцы Первой конной армии Буденного на митинге, начало 1920 года

К 20 октября кризис на московском направлении был преодолен, войска Деникина потерпели поражение и оставили Орел. Потери Добровольческой армии достигали 50%. Заменить их было некем. Наступление на Тулу и Москву стало невозможным, удержать занимаемую линию фронта также было нельзя. У армии попросту не было для этого сил. Она отходила с тяжелыми оборонительными боями, контроль над тылом был утерян. Большие массы кавалерии были особенно необходимы для командования Красной армии в момент, когда ослабленный противник, потерявший свои лучшие силы в боях весны-лета 1919 года, начал отход. Конница Буденного — 8392 сабли, 806 штыков, 26 орудий и 221 пулемет — шла на Воронеж, где против неё готовился контрудар силами корпусов Мамонтова и Шкуро, в составе которых имелось 9,5 тыс. сабель, 2 тыс. штыков, 42 орудия, 235 пулеметов и 5 бронепоездов. Несмотря на превосходство белой кавалерии, 19–20 октября в боях под Воронежем Буденный сумел нанести противнику серьезное поражение. 24 октября город был взят. На финальном этапе боев за Воронеж в городе началось восстание, которое оказало наступавшим серьезную поддержку.

3 ноября Латышская дивизия прорвала фронт Добровольческой армии в районе Дмитровска, в прорыв пошла конная группа червонного казачества под командованием Примакова. В течение двух дней она прошла 120 км и благополучно объединилась со своими. 15 ноября группа Примакова снова пошла в прорыв вместе с Конным корпусом Буденного. Теперь уже красная кавалерия действовала на коммуникациях белых, громя их тылы, прерывая железнодорожное сообщение, делая невозможным организованное отступление и снабжение. Даже отборные части пехоты Добровольческой армии — дроздовцы и корниловцы — не смогли остановить красную кавалерию. Вооруженные силы Юга России испытывали глубочайший кризис. Белые армии отходили.

«Разложение армии по тысяча и одной причине было ясно. — Вспоминал Шульгин. — Ясно было, что именно поэтому она и отступает, что наступила осень и зима не только в природе…».

Именно в это время в тылу Деникина не нашли ничего лучшего, как приступить к разгрому Кубанской рады. 5 ноября ген.-л В. Л. Покровский арестовал ряд её членов, один из них — А. И. Калабухов — был повешен.

Танк Mark IV британского производства, использовавшийся Белой армией, захвачен 14 октября 1920 г. на Каховском плацдарме

Один из организаторов контрнаступления красных — Серго Орджоникидзе — 19 ноября 1919 г. докладывал Ленину:

«По-видимому, наше продвижение вперед будет довольно быстрым. Деникин, безусловно, сломал шею на украинском мужике (украинский мужик сломал шею не только Деникину), Деникин не нашел себе поддержки у крестьян Орловской и Курской губерний».

19 ноября было принято решение о создании 1-й Конной армии на основе 1-го Конного корпуса Южфронта. Командующим армией был назначен Буденный, членами РВС — К. Е. Ворошилов и Е. А. Щаденко. 3 декабря Деникин попытался нанести контрудар в стык 13-й и 8-й армий Южного фронта в районе гор. Бирюч (свор. Белгородская область). Город несколько раз переходил из рук в руки, но 5 декабря контрудар был отражен. Добровольческая армия вынуждена была продолжить отступление. При отходе 9 декабря был вторично разбит ударный кулак Вооруженных сил Юга России — конный корпус Мамонтова. Деникинские армии откатывались к Черному морю.

Резко выросло количество дезертиров. Вчерашние крестьяне, призванные в армию, хорошо сражались, пока их родные места находились за линией фронта, но разбегались, если эти территории уступались красным. Удержать их в строю было невозможно. В результате тылы Добрармии были забиты дезертирами, причем не только в деревнях, где это были простые солдаты, но и в городах, где это были уже офицеры. Мобилизованные не хотели воевать. Настроения в белых тылах были невеселыми. Деникинский фронт начал терять способность к сопротивлению, 11 декабря белые войска оставили без боя Харьков. Кавказская армия усиленными маршами отступала в сторону Кубани. Красная кавалерия находилась на исходе своих сил — преследовать после длительных зимних переходов она уже не могла. В ночь со 2 на 3 января 1920 года был взят Царицын. В городе было захвачено 60 эшелонов с войсками и армейским имуществом.

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