Пули-Хумри, Афганистан, , 10:32 — REGNUM В связи с усилением жары в Баглане зарегистрировано два случая с подозрением на конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

Кабул. Афганистан Oxam

Как сообщает информационное агентство Шафакна», Шах Мохаммад Хуфиани, глава отдела инфекционных заболеваний департамента общественного здравоохранения Баглана, сообщил: »Основными факторами передачи болезни Конго являются укусы животных клещами и отсутствие гигиены при забое животных. Несоблюдение гигиены в стойлах животных заключается в том, что их не подвергают санобработке».

Он добавил, что болезнь Конго (CCHF), которая может быть смертельной для человека, передаётся от животного к человеку и от человека к человеку. Симптомами и признаками лихорадки являются высокая температура, головная боль и учащенное сердцебиение. При этих симптомах люди должны немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

«В этом году в Баглане было зарегистрировано два случая заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой, — сказал Хуфиани. — В целях повышения уровня общественной осведомлённости, в дополнение к трансляции и публикации материалов через местные СМИ, включая телевидение, кабельную сеть «Танвир» и еженедельник «Шахрбону, в городе Пули-Хумри было развешано более 500 плакатов, а также была проведена дезинфекция в сотрудничестве с отделом здоровья животных департамента сельского хозяйства, ирригации и животноводства провинции Баглан».

По словам Хуфиани, также планируется обработать все мясные лавки на рынке Пули-Хумри и мясные лавки, расположенные в других частях города.