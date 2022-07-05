Вашингтон, 5 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Многие ведущие экономики мира в ближайшие 12 месяцев впадут в рецессию по мере того, как центральные банки будут агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с растущей инфляцией. Об этом 5 июля заявил CNBC главный экономист брокерской компании Nomura Holdings Роб Субарраман.

Publicdomainpictures.net Кризис

«Сейчас перед многими центральными банками, по сути дела, стоит одна задача — снизить инфляцию», — сказал Суббараман, который также возглавляет департамент исследований глобальных рынков в Азии.

Как следует из аналитического доклада компании Nomura, рецессия в 2023 году ожидается в США, еврозоне, Великобритании, Японии, Южной Корее, Австралии и Канаде.

Центральные банки разных стран мира слишком долго проводили «сверхмягкую денежно-кредитную политику», надеясь, что инфляция будет временной, полагает Суббараман. Теперь же правительства вынуждены наперебой повышать ставки, пытаясь вернуть инфляцию под контроль.

В США Nomura прогнозирует неглубокую, но долгую рецессию, которая продлится пять кварталов, начиная с последнего квартала 2022 года.

Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк — одни из тех, кто стремится сдержать рекордную инфляцию повышением ставок.

«Мы ожидаем, что ФРС повысит ставку на 75 [базисных пунктов] в июле, а затем на 50 на следующем заседании, — сказал экономист, излагая прогнозы Nomura. — Затем будет серия повышений по 25 [базисных пунктов], пока к февралю 2023 года ставка по не достигнет 3,75%».

В своем аналитическом докладе экономисты Nomura выделили несколько средних экономик — в том числе Австралию, Канаду и Южную Корею, — которые пережили ипотечный бум на рынке жилья. Они подвержены риску более глубокой рецессии, если повышение ставок вызовет спад жилищного строительства и снижение долговой нагрузки.

«Исключением будет Китай, который восстанавливается после спада по мере открытия экономики на фоне стимулирующей политики, хотя сохраняется риск новых локдаунов и новой рецессии, пока Пекин придерживается своей стратегии «нулевой терпимости к COVID», — отмечается в докладе.