Москва, , 10:32 — REGNUM Следственный комитет даст правовую оценку действиям в отношении российских военных, попавшим в украинский плен. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе СК.

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В ведомстве сообщили, что вернувшиеся в Россию пленные проходят лечение и реабилитацию. Они рассказали сотрудникам СК о многочисленных фактах насилия, которым подвергались.

«Каждый рассказ изобилует примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания военнопленных», — говорится в заявлении Следственного комитета.

В ходе проверок следователи дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.