Донецк, 5 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли населённые пункты Пантелеймоновка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:30 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Также добавляется, что в 09:55 вооружённые украинские формирования выпустили ещё пять снарядов калибром 122 мм по Озеряновке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине от полученных в ходе артобстрела ранений погиб второй наемник из Франции.