Ярославль, , 10:43 — REGNUM В Ярославле только 17 трамвайных переездов из 69 находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом на общегородском совещании в мэрии города рассказал исполняющий обязанности директора АО «ПАТП-1 г. Ярославля» (управляющая компания «Яргорэлектротранса») Олег Головачёв.

Разбитый трамвайный переезд Yarnews.net

«На сегодняшний день общее количество трамвайных переездов составляет 69 единиц. Из них 17 находятся в удовлетворительном состоянии. 37 трамвайных переездов на гарантийном балансе. Из них 30 были отремонтированы в 2021 году и 7 в 2020 году. 8 ожидают ремонта по гарантийным обязательствам», — рассказал Олег Головачев.

Часть переездов находится в неудовлетворительном состоянии из-за некачественных работ предыдущего подрядчика — в 2020 году работы выполняли «ГК Маист» и ООО «Практик». Сейчас они должны устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств по решению суда. Исполнительные листы уже поступили судебным приставам. Правда, вопрос снова ушёл в суд. Подрядчик подал в суд на субподрядчика, чтобы он выполнил работы.

Те переезды, которые не находятся на гарантии, «Яргорэлектротранс» попытается отремонтировать в этом году. В июне были отремонтированы 5 переездов, ещё по 15 подготовлены документы для проведения конкурса по выбору подрядчика.

После доклада исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов попросил транспортников «не находиться в режиме ожидания», а занять активную позицию. Поддержал его и председатель муниципалитета Артур Ефремов.

«Середина лета, а мы только к гарантийным обязательствам, которые можно и даже нужно реализовать в начале мая. Просто есть трамвайные пути — трафик сумасшедший. Ленинградский у «Омеги» — это бич, на самом деле — это недопустимо, так затягивать сроки гарантийных обязательств. Не считая того, что ремонт в целом затянут и здесь действительно надо ускоряться», — подчеркнул депутат.

В завершение обсуждение Мотовилов попросил первого заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергея Волканевского ежедневно докладывать ему о ситуации с выполнением гарантийных обязательств.

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