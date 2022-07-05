Уфа, , 10:29 — REGNUM Два человека пострадали в результате опрокидывания такси в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Такси My-uber.ru

Сообщается, что ночью 5 июля в г. Белорецке такси «Лада Веста» съехало в кювет и опрокинулось.

Отмечается, что в этом ДТП пострадали водитель и пассажир этого автомобиля. На место происшествия выезжали спасатели. Они передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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