Уфа, 5 июля 2022, 10:29 — REGNUM Два человека пострадали в результате опрокидывания такси в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что ночью 5 июля в г. Белорецке такси «Лада Веста» съехало в кювет и опрокинулось.
Отмечается, что в этом ДТП пострадали водитель и пассажир этого автомобиля. На место происшествия выезжали спасатели. Они передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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